Кадыров: ВСУ несут большие потери в зоне спецоперации

По его словам, свои потери Киев восполняет неподготовленными новобранцами.

ВСУ несут большие потери в зоне спецоперации. Об этом в среду, 28 декабря, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, свои потери Киев восполняет неподготовленными новобранцами.

«Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. В следствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать», — написал Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что число желающих сопротивляться наступающим российским уменьшается.