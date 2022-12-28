ГК «Автоимпорт» помогла в запуске по Рязани праздничного автобуса с оркестром Дедов Морозов
В «Автоимпорте» заверили, что всем, кто услышит праздничную мелодию из саксофона Деда Мороза, весь год будет сопутствовать удача.
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В «Автоимпорте» заверили, что всем, кто услышит праздничную мелодию из саксофона Деда Мороза, весь год будет сопутствовать удача.
Праздничный автобус проследует 29 и 30 декабря с 14:00 по маршруту от ДК «Приокский» со следующими остановками:
- улица Пирогова,
- Таможня,
- ТЦ «Премьер»,
- Первомайский проспект,
- площадь Ленина,
- библиотека Горького,
- площадь Театральная и Канищево.