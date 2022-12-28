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ГК «Автоимпорт» помогла в запуске по Рязани праздничного автобуса с оркестром Дедов Морозов
В «Автоимпорте» заверили, что всем, кто услышит праздничную мелодию из саксофона Деда Мороза, весь год будет сопутствовать удача.

Группа компаний «Автоимпорт» поддержала инициативу администрации города и помогла в запуске праздничного автобуса. Новогодний рейс ежедневно следует по главным улицам города, останавливается на остановках общественного транспорта и играет популярные мелодии.

В «Автоимпорте» заверили, что всем, кто услышит праздничную мелодию из саксофона Деда Мороза, весь год будет сопутствовать удача.

Праздничный автобус проследует 29 и 30 декабря с 14:00 по маршруту от ДК «Приокский» со следующими остановками:

  • улица Пирогова,
  • Таможня,
  • ТЦ «Премьер»,
  • Первомайский проспект,
  • площадь Ленина,
  • библиотека Горького,
  • площадь Театральная и Канищево.