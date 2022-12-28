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Два дачных поселка под Рязанью посмотрят новогоднюю «Иронию судьбы» в онлайн-кинотеатре

Жители села Панино Спасского района и ЖК «Сказка Алеканово» под Рязанью в канун Нового года получили высокоскоростной мобильный интернет от МТС. Почти 800 человек могут в праздники поздравлять родных и друзей по видеосвязи, отправлять фото и смотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатре в цифровом качестве.

МТС установила в поселках телеком-оборудование, которое обеспечивает скорость передачи данных до 75 Мбит/с. «Этого достаточно, чтобы пользоваться всеми цифровыми сервисами, которые доступны жителям даже самых больших городов», — отметили в компании.

Жители села Панино могли пользоваться только голосовой связью от МТС, либо мобильным интернетом от далеко расположенных базовых станций. А в «Сказке Алеканово» требовалось увеличить скорость мобильного интернета из-за быстрорастущей новой застройки и роста потребления трафика.

«Мы „прокачали“ сеть в обоих поселках, и теперь в сети МТС сельчане могут на комфортной скорости пользоваться госуслугами, делать покупки в онлайн-магазинах, заказывать билеты, читать новости, вести деловую переписку. Школьники могут участвовать в конкурсах, обучающих вебинарах, взрослые также могут учиться и работать удаленно. Связь пришла перед Новым годом, поэтому местные жители смогут сделать в праздничный вечер видеозвонки своим родным и друзьям по всей стране, или просто посмотреть любимые новогодние фильмы в хорошем цифровом качестве в онлайн-кинотеатре KION», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Также местным жителям теперь доступны все цифровые сервисы и оборудование из разряда «умный дом», «интернет вещей» в виде автоматических электро- и водосчетчиков, «умное» видеонаблюдение, Smart-замки, «тревожные» кнопки и многое другое.