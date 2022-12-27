«Зеленый сад» подарил рязанцам новогоднюю елку на Лыбедском бульваре

Также благодаря застройщику на Лыбедском бульваре разместили 32 живых сосны и украсили гирляндами.

Строительная компания «Зеленый сад» подарила рязанцам новогоднюю ель — 16-метровое дерево с гирляндами и игрушками установили на Лыбедском бульваре.

Также благодаря застройщику на бульваре разместили 32 живых сосны, которые украсили гирляндами. Деревья не срубили ради праздника — они растут в больших кадках, специально подобранных под их корневую систему.

Вместе с этим, «Зеленый сад» помогает и с уборкой города от снега: предоставляет для уборки улиц технику — тракторы, погрузчики, самосвалы. Машины уже восемь раз выезжали на помощь дирекции по благоустройству города— сотрудники строительной компании убирали снег на Первомайском проспекте, улице Ленина, Дзержинского, площади Димитрова, улице Соборной, площади Театральной, улице Есенина, Касимовском шоссе, улице Советской армии и улице Новоселов.

В компании отметили, что в своих домах также стремятся создать праздничную атмосферу — в каждом дворе установили елки и иллюминации на входных группах. Для детей организуют праздники с подарками, а с дорог и тротуаров убирают снег и наледь.