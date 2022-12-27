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Во вторник в Рязани откроют каток на стадионе «Локомотив»
Катание организуют с 15:00 до 21:00 по будням, с 11:00 до 21:00 по выходным и праздничным дням.

Во вторник, 27 декабря, в Рязани на стадионе «Локомотив» (Первомайски проспект, дом № 49а) откроется каток. Об этом сообщили в мэрии.

Катание организуют с 15:00 до 21:00 по будням, с 11:00 до 21:00 по выходным и праздничным дням.

В мэрии отметили, что в общей сложности в Рязани планируется оборудовать 35 ледовых площадок и хоккейных коробок в разных районах города, а также шесть лыжных трасс.