В Твери два подростка до смерти избили бездомного бейсбольной битой. Об этом
Инцидент произошел 25 декабря в коридоре одного из городских общежитий. Двое несовершеннолетних избили 61-летнего мужчину ногами и бейсбольной битой. Свои действия они снимали на камеру телефона. От полученных травм мужчина умер на месте.
Уголовное дело возбудили по пунктам д, ж, и части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, из хулиганских побуждений»).
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В УМВД России по Тверской области сообщили, что во время обыска дома у одного из подростков была изъята бейсбольная бита со следами вещества бурого цвета и другие предметы, имеющие значение для следствия.
Фото прокуратуры Тверской области