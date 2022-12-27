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В Твери два подростка до смерти избили бездомного бейсбольной битой
Уголовное дело возбудили по пунктам д, ж, и части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, из хулиганских побуждений»).

В Твери два подростка до смерти избили бездомного бейсбольной битой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 25 декабря в коридоре одного из городских общежитий. Двое несовершеннолетних избили 61-летнего мужчину ногами и бейсбольной битой. Свои действия они снимали на камеру телефона. От полученных травм мужчина умер на месте.

Уголовное дело возбудили по пунктам д, ж, и части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, из хулиганских побуждений»).

Портал «Афанасий-бизнес» пишет, что подросткам было по 15 лет, они во всем признались. Труп погибшего нашли в понедельник, 26 декабря, на улице Ржевской на лестнице около входа в подвал дома.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что во время обыска дома у одного из подростков была изъята бейсбольная бита со следами вещества бурого цвета и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Фото прокуратуры Тверской области