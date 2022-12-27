В Сапожковском районе подтопило три моста

Во вторник, 27 декабря, в результате подъема воды в реке Пара произошло подтопление низководных мостовю

В Сапожковском районе подтопило три моста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Во вторник, 27 декабря, в результате подъема воды в реке Пара произошло подтопление низководных мостов около Скит Свято — Данилова монастыря, Дмитриевк и Красной Яблоньки.

В ведомстве уточнили, что жизнеобеспечение населения не нарушено. Объездные пути отсутствуют, но имеются лодочные переправы.