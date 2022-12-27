Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
-2°
Срд, 28
-2°
Чтв, 29
-3°
ЦБ USD 68.45 -0.23 27/12
ЦБ EUR 72.62 -0.42 27/12
Нал. USD 70.01 / 73.5 27/12 14:20
Нал. EUR 73.91 / 76.4 27/12 14:20
Новости
Мобилизация
Публикации
Конфетное изобилие: сколько рязанцы потратят на новогодние сладкие наб...
Новый год уже на пороге, а значит пришло время задумать...
Вчера 15:50
1 826
Новогодние гастроли в рязанском цирке: поющий Одиссей, русалки и морск...
В Рязань приехал мюзикл на воде «Новогодняя Одиссея». П...
Вчера 14:58
1 002
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
22 декабря 10:00
3 682
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
8 727
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани похитили мужчину и заставили перевести деньги на карту незнакомцам

В полицию обратился 36-летний рязанец и сообщил, что стал жертвой разбойного нападения. Накануне ему позвонил знакомый и предложил встретиться, чтобы вернуть деньги, которые он брал в долг. Рязанец был рад, что знакомый решил в срок погасить задолженность и договорился о встрече. Знакомый пришел на встречу с незнакомцем, они неожиданно начали избивать рязанца, затолкали его в автомобиль и увезли на окраину Рязани. Там, угрожая ножом, они заставили пострадавшего перевести с банковской карты денежные средства на их счет. Добычей злоумышленников стали 122 тысячи рублей. После этого рязанца попытались припугнуть, чтобы он не обращался в полицию, и отпустили.

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району Рязани, получив от пострадавшего описание внешности злоумышленников и другие скудные сведения о них, установили, что к разбойному нападению причастны 38-летний рязанец и 29-летний житель Рязанской области. Рязанец ранее был судимый за совершение ДТП с пострадавшим, а житель рязанского региона попадал в поле зрения правоохранительных органов. Злоумышленники пытались скрыться, но их разыскали и задержали.

В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ (Разбой).