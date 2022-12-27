В Рязани похитили мужчину и заставили перевести деньги на карту незнакомцам

В полицию обратился 36-летний рязанец и сообщил, что стал жертвой разбойного нападения. Накануне ему позвонил знакомый и предложил встретиться, чтобы вернуть деньги, которые он брал в долг. Рязанец был рад, что знакомый решил в срок погасить задолженность и договорился о встрече. Знакомый пришел на встречу с незнакомцем, они неожиданно начали избивать рязанца, затолкали его в автомобиль и увезли на окраину Рязани. Там, угрожая ножом, они заставили пострадавшего перевести с банковской карты денежные средства на их счет. Добычей злоумышленников стали 122 тысячи рублей. После этого рязанца попытались припугнуть, чтобы он не обращался в полицию, и отпустили.

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району Рязани, получив от пострадавшего описание внешности злоумышленников и другие скудные сведения о них, установили, что к разбойному нападению причастны 38-летний рязанец и 29-летний житель Рязанской области. Рязанец ранее был судимый за совершение ДТП с пострадавшим, а житель рязанского региона попадал в поле зрения правоохранительных органов. Злоумышленники пытались скрыться, но их разыскали и задержали.

В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ (Разбой).