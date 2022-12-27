В Рязани обсудили благоустройство сквера ЖКХ в Канищеве

В Рязани обсудили благоустройство сквера ЖКХ в Канищеве. Об этом написала мэр Рязани Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

"Приняла участие в заседании рабочей группы по Экостандарту. Она была создала в этом году для решения актуальных проблем, связанных с экологией нашего города. Это сообщество экспертов, ученых, общественников. За время работы в этом году принят стандарт озеленения города — мы определили, какие деревья нужно сажать в парках, на улицах, во дворах. Презентовали концепцию жителям, выслушали их мнения, в итоге пришли к общему знаменателю. Теперь мы понимаем, какие растения нам нужны. Мы открыто обсуждаем все вопросы, потому что в дискуссиях рождается истина. Важно понять, что нужно людям, и как это сопрягается с наукой. Сегодня рассмотрели проект по благоустройству сквера ЖКХ. Это пространство исторически является точкой притяжения жителей всего микрорайона Канищево. Сейчас с помощью Дирекции благоустройства территорию расчистили от сухих деревьев. Теперь нужно думать, чем ее наполнить. Инициативная группа предложила проект зонирования сквера перед домами 25 и 27 по ул. Станкозаводской. Как вариант — уйти от традиционной линейной траектории дорожек, сделать их радиальными. Выделить детскую игровую зону, зону ожидания для посетителей КВЦ, зону отдыха для пожилых людей, амфитеатр, пункт общественного питания с теплым санузлом. Обсудили проект с общественниками, экологами, местными жителями. Затронули тему жесткой топпинговой обрезки деревьев — прозвучали разные мнения. Практика такова — во время весеннего роста крона деревьев активно восстанавливается — это отметил и заведующий кафедрой селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии Рязанского государственного агротехнологического университета Геннадий Николаевич Фадькин. В парке Гагарина подрядчик применил этот метод под гарантию восстановления и развития деревьев, омоложения кроны. Весной оценим ситуацию. Подвели итоги 2022 года по озеленению городских территорий. Сейчас в управлении благоустройства начали готовиться к следующему посадочному периоду. В октябре посадили почти 58 тыс. луковиц тюльпанов, чтобы к первомайским праздникам на клумбах нашего города расцвели цветы. После тюльпанов сотрудниками Дирекции благоустройства высаживаются однолетние и многолетние растения, взаимозаменяемые в течение лета, из них формируются различные композиции. Растения для озеленения города выращиваются в собственном питомнике ДБГ — это и цветы, и кустарники, и саженцы деревьев. Всего за 2022 год высажено более 6 тыс. единиц зеленых насаждений, не считая однолетних цветов. Большое количество растений высаживается в рамках национальных и инициативных проектов."