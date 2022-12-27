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В Рязани на Московском шоссе «Лада» въехала в столб, пострадала пассажирка
Как сообщили очевидцы, в легковушку въехал один из стритрейсеров, которые устроили гонки по ночной дороге. Виновник с места ДТП скрылся.

В Рязани на Московском шоссе Lada Kalina въехала в столб, пострадала пассажирка. Об этом рассказали очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария произошла вечером в понедельник, 26 декабря. Как сообщили очевидцы, в легковушку въехал один из стритрейсеров, которые устроили гонки по ночной дороге. Из-за удара машину отбросило в столб. Виновник с места ДТП скрылся.

Сообщается, что пассажирку Lada с травмами доставили в больницу.

Подробности уточняются.