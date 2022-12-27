В РГРТУ рассказали о роли вуза в создании аэрокосмической долины

В понедельник, 26 декабря, в бизнес-инкубаторе Рязанского радиотехнического университета состоялась пресс-конференция, посвященная итогам уходящего года и перспективам развития одного из ведущих технических вузов страны.

В понедельник, 26 декабря, в бизнес-инкубаторе Рязанского радиотехнического университета состоялась пресс-конференция, посвященная итогам уходящего года и перспективам развития одного из ведущих технических вузов страны.

В своем приветственном слове ректор РГРТУ Михаил Чиркин напомнил о том, что 70 лет назад в основанном годом ранее институте набрали всего 315 студентов, а сейчас на первом курсе учатся более тысячи ребят. Но юбилейный для университета год — это не только повод оглянуться назад, но и важный импульс для освоения инновационных направлений.

На вопрос журналиста РЗН. инфо о том, какую роль играют ВУЗ в создании на территории Рязанской области аэрокосмической долины, ректор ответил, что совсем недавно университет лицензировал принципиально новую для нашего региона специальность — «Приборы и системы управления летательными аппаратами». Это событие вызвало серьезный интерес со стороны ведущих оборонных предприятий области. Начать бюджетный набор по этому направлению в университете пообещали «как можно быстрее».

Как отметил проректор РГРТУ по молодежной политике Андрей Цветков, в университете надеются увидеть среди первых резидентов два инновационных предприятия, где существенная доля в уставном капитале принадлежит РГРТУ.

Журналистов также интересовала широко растиражированная в конце этого года информация о возможном слиянии рязанского радиоуниверситета с российским технологическим университетом МРЭА.

«Практика не раз показывала, что различные слияния и разъединения в научном мире очень редко приносили пользу их участникам, — отметил Михаил Чиркин. — У радиоуниверситета никогда не было таких планов. Зато мы уже несколько лет, совместно с такими ВУЗами, как МФТИ, МИФИ, МГТУ имени Баумана, внедряем сетевые образовательные программы, благодаря которым наши студенты могут слушать лекции и посещать в режиме онлайн семинары ведущих российских преподавателей и ученых».