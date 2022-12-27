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В РГАТУ прошел круглый стол «Поговорим о животных»
Мероприятие организовала заведующая кафедрой эпизоотологии, микробиологии и паразитологии Ирина Кондакова для студентов 4-5 курсов, обучающихся по специальности «Ветеринария».

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии прошел круглый стол «Поговорим о животных», организованный заведующим кафедрой эпизоотологии, микробиологии и паразитологии Ириной Кондаковой для студентов 4-5 курсов, обучающихся по специальности «Ветеринария».

В этот день студенты выступали с докладами и презентациями. Разговор шел об особенностях поведения питомцев, их содержании, профилактике и о том, как помочь животным, если вдруг они заболеют. Студенты с увлечением и интересом рассказывали про собаку породы «такса», мэй-куна, хорька, белоснежного друга-самоеда, про хозяина дома — ослика, делились опытом по созданию благоприятных комфортных условий для проживания и правильного кормления животных.

Своими выступлениями студенты доказали, что работа ветеринарного врача очень интересная, разнообразная и увлекательная, а профессия «ветеринар» — очень важная, так как от врача зависит жизнь живого существа. И для ветеринара самой лучшей наградой будет здоровое, веселое животное, которое будет приносить радость всем вокруг.