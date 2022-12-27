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В Петербурге годовалая девочка прожила три месяца с проглоченной батарейкой и умерла

В больнице Санкт-Петербурга годовалая девочка умерла после того, как три месяца прожила с проглоченной батарейкой в животе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В начале декабря девочка попала в больницу в тяжелом состоянии. У нее в животе нашли инородный предмет. Выяснилось, что три месяца назад девочка засунула в рот круглую батарейку и проглотила ее.

В последние дни состояние ребенка стало критическим, поскольку несколько месяцев батарейка отравляла организм. Врачи не смогли спасти девочку.

Следователи изучают обстоятельства происшествия.

Как пояснила кандидат медицинских наук Ирина Бережная, после попадания в организм батарейка начинает окисляться в течение трех часов. Она прилипает к пищеводу и начинается язвенный процесс.

«Она буквально пробуравливает стенки пищевода. Может, если крайне повезет, выйти, но это бывает крайне редко. В желудке батарейка менее опасна, чем в пищеводе», — рассказала специалист.