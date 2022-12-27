В Москве у школьницы в кармане взорвался смартфон

Инцидент произошел в школе № 1559 в Некрасовке.

В Москве у школьницы в кармане взорвался смартфон. Об этом пишет Telegram-канал SHOT .

Инцидент произошел в школе № 1559 в Некрасовке. 12-летняя школьница на перемене неудачно облокотилась телефоном Xiaomi на перила и надавила на батарею. После этого смартфон в кармане задымился и девочка отбросила его — гаджет вспыхнул. Возгорание потушил огнетушителем учитель истории.

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