В мэрии пояснили, из-за чего снимают асфальт на улице Циолковского

Работы захватывают зеленую зону и край проезжей части.

В Рязани на улице Циолковского проводят ремонт водопроводной сети с захватом зеленой зоны и края проезжей части. Об этом сообщили в горадминистрации.

В сообщении отметили, что ремонт проводят сотрудники «Водоканала» в районе дома № 3 по улице Циолковского.

Работы захватывают зеленую зону и край проезжей части.

«После проведения аварийно-восстановительных работ дорожное покрытие будет восстановлено», — пояснили в горадминистрации.

Ранее появились сообщения, что на улице Циолковского снимают новый асфальт.