В мэрии не подтвердили информацию о высадке ребенка из троллейбуса в Рязани

Ранее в соцсетях опубликовали пост о том, что ребенка высадили из троллейбуса, поскольку у кондуктора не было сдачи с 1000 рублей.

Информация о том, что в Рязани кондуктор высадил ребенка из троллейбуса № 13, не подтвердилась. Об этом сообщили в мэрии.

Ранее в соцсетях опубликовали пост о том, что ребенка высадили из троллейбуса, поскольку у кондуктора не было сдачи с 1000 рублей.

«Сотрудники управления транспорта совместно с МУП „УРТ“ провели проверку — были просмотрены камеры видеонаблюдения, установленные в салоне троллейбуса, специалисты связались с заявителем. Данный факт не подтвердился, однако подобные ситуации находятся на особом контроле управления», — заявили в горадминистрации.