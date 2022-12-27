Супермаркет «Барс» в Песочне закроется на реконструкцию

Реконструкция займет несколько месяцев.

Супермаркет «Барс» на улице Шереметьевской закроется на реконструкцию. Об этом сообщили в торговой сети.

«8 января 2023 года последний рабочий день продуктового супермаркета „Барс“ на улице Шереметьевской, дом № 9. Магазин закрывается на реконструкцию торгового помещения, которая, по предварительным оценкам, займет от 3 до 4 месяцев», — отметили в «Барсе».

На данный момент в магазине проходит заключительная распродажа товарных остатков со скидками до 50% на отдельные категории.