Следователи возбудили уголовное после гибели четырех человек при пожаре в центре Рязани

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

После гибели четырех человек при пожаре в центре Рязани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Пожар произошел в ночь на вторник, 27 декабря на улице 1-й Безбожной. При пожаре погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Следователи установили личности двоих из них — это 53-летняя хозяйка дома и ее 52-летний гость. Личности еще двух погибших устанавливаются.

Следователями произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Ранее сообщалось, что рязанская прокуратура проведет проверку инцидента. В сети появилось видео с места происшествия.