Рязанец ищет очевидцев ДТП на Московском шоссе, в котором пострадала его жена

Авария произошла между «Барсом» и «Премьером», в понедельник, 26 декабря, примерно в 22:30.

Рязанец Дмитрий Пустовалов ищет очевидцев ДТП на Московском шоссе, в котором пострадала его жена. Об этом он сообщил РЗН.инфо.

По словам мужчины, авария произошла между «Барсом» и «Премьером», в понедельник, 26 декабря, примерно в 22:30.

«Я находился за рулем Lada Kalina, мы с женой возвращались домой. Внезапно водитель на белой „четырнадцатой“ влетел в заднюю часть другого автомобиля — серой „четырнадцатой“. После чего серый автомобиль отлетел в мою машину. От удара я въехал в столб. Водитель белой легковушки скрылся. Я запомнил, что у него вроде 05 регион», — рассказал Дмитрий Пустовалов.

Он добавил, что получил травмы разной степени тяжести, а его жена — перелом плеча, ребер и сотрясение мозга.

«Полиция и скорая быстро приехали, мою жену тут же забрали в БСМП. Поэтому, все, кто видел произошедшее, откликнитесь, нужна ваша помощь, чтобы найти виновников ДТП», — заключил мужчина.

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.