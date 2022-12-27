Прокуратура проведет проверку после смертельного пожара в центре Рязани

В ночь на вторник, 27 декабря, на улице1-й Безбожной сгорел частный дом. При пожаре погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина.

Прокуратура проведет проверку после смертельного пожара в центре Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ночь на вторник, 27 декабря, на улице1-й Безбожной сгорел частный дом. При пожаре погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина.

«По факту причин и обстоятельств возгорания органами пожарного надзора проводится проверка, ход и результат которых поставлены на контроль в прокуратуре Железнодорожного района Рязани», — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы опубликовали видео с места происшествия.