При пожаре в центре Рязани погибли четыре человека

Пожар произошел в ночь на вторник, 27 декабря, на 1-й Безбожной улице.

При пожаре в центре Рязани погибли четыре человека. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар произошел в ночь на вторник, 27 декабря. На 1-й Безбожной улице загорелся частный деревянный жилой дом. Вызов о пожаре поступил в 00:17. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В 01:09 возгорание потушили. На месте работали шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

При пожаре погибли четыре человека, их личности устанавливаются. По предварительной информации это трое мужчин и одна женщина.

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