Пострадавший от взрыва дом на улице Пушкина осмотрели аварийно-спасательные службы

Вечером в понедельник, 26 декабря, в общедомовом чате поступил запрос от жителей первого подъезда дома № 47 корпус 2. На место выехали сотрудники ГО и ЧС.

Пострадавший от взрыва дом на улице Пушкина осмотрели аварийно-спасательные службы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Вечером в понедельник, 26 декабря, в общедомовом чате поступил запрос от жителей первого подъезда дома № 47 корпус 2. На место выехали сотрудники ГО и Ч. С. Они осмотрели дом и квартиры заявителей — повреждений, угрожающих жизни и безопасности, не нашли.

Также в доме продолжают работы специалисты РМПТС, которые занимаются восстановлением лотков на сетях теплоснабжения рядом с домом. Сообщается, что на одном из соединений нашли небольшую проблему, которая не влияет на теплоснабжение — отопление в первом подъезде работает без сбоев.

Ранее жительница дома рассказала, что 21 декабря, перед первым подъездом произошла авария на теплотрассе и жителям пришлось провести ночь без отопления. Рязанка считает, что подобная ситуация будет повторяться, так как коммуникации в доме и рядом с ним старые и изношенные.

Напомним, двухэтажный дом взорвался на улице Пушкина в пятницу, 9 декабря. Пострадали два человека.