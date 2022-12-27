На видео попал момент ДТП на Московском шоссе, где «Лада» въехала в столб

В легковушку въехал один из стритрейсеров, устроивших гонки по ночной дороге.

Опубликовано видео момента ДТП на Московском шоссе, где в столб въехала Lada Kalina. Ролик выложили в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло в понедельник, 26 декабря. Очевидцы сообщили, что в легковушку въехал один из стритрейсеров, устроивших гонки по ночной дороге. Из-за удара машину отбросило в столб. Водитель ищет очевидцев. Всех, кому известно о произошедшем, попросили написать в личные сообщения «ВКонтакте».