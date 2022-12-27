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На Камчатке военнослужащий получил реальный срок за отказ от участия в СВО
Мужчину признали виновным и назначили один год и восемь месяцев колонии-поселения. Уточняется, что военнослужащий уже подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

В Петропавловске-Камчатском военнослужащий получил реальный срок за отказ от участия в СВО. Об этом пишет портал «Кам24» со ссылкой на 35 военный гарнизонный суд.

Уголовное дело против мужчины возбудили по части 2.1 статьи 322 УК РФ («Отказ от участия в военных или боевых действиях»).

В суде уточнили, что военнослужащий отказался от участия в спецоперации 6 октября.

«…осознавая объявленную в РФ мобилизацию, не желая участвовать в военных действиях, отказался от участия в военных действиях, то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО», — сообщили в суде.

Мужчину признали виновным и назначили один год и восемь месяцев колонии-поселения. Уточняется, что военнослужащий уже подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.