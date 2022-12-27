Мэрия подтвердила повышение стоимости проезда в рязанских маршрутках до 30 рублей

С 1 января следующего года стоимость проезда в рязанских маршрутках составит 30 рублей. Об этом сообщил сайт мэрии.
Уведомление об изменении стоимости проезда направили коммерческим перевозчикам.
«Согласно Федеральному закону № 220-ФЗ перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, самостоятельно устанавливают тариф на проезд», — отметили в горадминистрации.
С 1 января 2023 года стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте города при безналичном расчете повысится на 1 рубль — с 24 до 25 рублей. За наличные стоимость повысится на 2 рубля — с 25 до 27 рублей.
На маршрутах, обслуживаемых МУП «УРТ» продолжит действовать пересадочный тариф.
По транспортной карте УмКА «Городская» с тарифом «электронный кошелек» пассажирам предоставят скидка 50% на вторую поездку, совершенную в течение 60 минут после оплаты первой поездки.
Ранее в рязанских маршрутках появились объявления о подорожании проезда.