Лавров заявил, что США угрожают устранить президента России

Глава МИДа России напомнил о поступающих от Запада конфронтационных сигналах в ядерной сфере.

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что заявления Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю говорят об угрозе физического устранения главы российского государства. Об этом передает ТАСС.

«Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов», — сказал Лавров.

Глава МИДа России напомнил о поступающих от Запада конфронтационных сигналах в ядерной сфере.

Лавров напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла ранее во время предвыборных дебатов, что готова отдать приказ о ядерном ударе, а президент Украины договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России.

«Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали», — добавил Лавров.