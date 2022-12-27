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«Капитал — строитель жилья!» подарил рязанцам новогоднюю иллюминацию
Ее установили на Лыбедском бульваре.

В 2022 году компания «Капитал — строитель жилья!» подарила рязанцам новогоднюю иллюминацию — ее установили на Лыбедском бульваре.

«В этом году мы решили, что праздник должен быть ярким, а новогоднее настроение просто обязано ощутимо витать в воздухе, — поэтому подарили городу иллюминацию. Согласитесь, гирлянды заставляют улыбнуться», — отметила коммерческий директор «Капитала» Надежда Сотникова.

В компании посоветовали рязанцам и гостям города посетить елку на Лыбедском бульваре.

«По пути пройдитесь по праздничной улице Почтовой и загляните в Лесопарк, также мерцающий огнями сотен гирлянд — свежий воздух в сочетании с удивительной атмосферой точно подарит заряд энергии, а подарки, которые „Капитал“ подготовил детям — порадуют вас уже в этом году» — поделились в компании.