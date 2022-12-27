Фоторепортаж с места смертельного пожара в центре Рязани

В ночь на вторник, 27 декабря, на улице 2-я Безбожная в доме № 7 произошел пожар. При пожаре погибли четыре человека.

В ночь на вторник, 27 декабря, на улице 2-я Безбожная в доме № 7 произошел пожар. При пожаре погибли четыре человека — 53-летняя хозяйка дома, ее 52-летний гость и еще двое мужчин, личности которых до сих пор установить не удалось.

Региональная прокуратура проводит проверку, следователи возбуди уголовное дело.

РЗН. инфо публикует фоторепортаж с места трагедии.