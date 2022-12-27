Al Mayadeen: визит Зеленского в США был сигналом бедствия перед разгромом ВСУ

Напомним, президент Украины прибыл в США в среду, 21 декабря, чтобы выступить на заседании конгресса. После выступления Зеленского в Вашингтоне помощь в 45 млрд долларов Киеву отложили.

Визит Зеленского в США был сигналом бедствия перед разгромом ВСУ. Об этом рассказал обозреватель телеканала Al Mayadeen Аммар Брахми, пишет РИА Новости.

«Это обычный, рядовой визит? Конечно нет. Он является последним сигналом SOS перед неизбежным поражением украинской армии», — спрогнозировал автор.

Брахми напомнил, что комплексы ПВО Украины были уничтожены российскими военными, поэтому Владимир Зеленский срочно вылетел в США за дополнительной помощью.

Напомним, президент Украины прибыл в США в среду, 21 декабря, чтобы выступить на заседании конгресса. Позже стала известна реакция Кремля на его визит, а в Белом доме назвали визит Зеленского в США «сигналом Путину».

После выступления Зеленского в Вашингтоне помощь в 45 млрд долларов Киеву отложили.