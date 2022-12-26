В Захаровском районе при пожаре погиб 81-летний мужчина
В селе Безлычное загорелся кирпичный дом с деревянной террасой.
В Захаровском районе при пожаре погиб 81-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Вызов о пожаре поступил в воскресенье, 25 декабря, в 20:25. В селе Безлычное загорелся кирпичный дом с деревянной террасой. Здание полностью сгорело, площадь пожара составила 70 квадратных метров.
При пожаре погиб мужчина 1941 года рождения.
На тушение возгорание выезжали девять человек и три пожарных автомобиля.
Погиб мужчина 1941 гр
81-летний мужчина