В Захаровском районе при пожаре погиб 81-летний мужчина

В селе Безлычное загорелся кирпичный дом с деревянной террасой.

В Захаровском районе при пожаре погиб 81-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вызов о пожаре поступил в воскресенье, 25 декабря, в 20:25. В селе Безлычное загорелся кирпичный дом с деревянной террасой. Здание полностью сгорело, площадь пожара составила 70 квадратных метров.

При пожаре погиб мужчина 1941 года рождения.

На тушение возгорание выезжали девять человек и три пожарных автомобиля.

Погиб мужчина 1941 гр

81-летний мужчина