В Санкт-Петербурге внедорожник обезглавил лежащего на дороге мужчину
ДТП произошло вечером в воскресенье, 25 декабря, в Выборгском районе.
В Санкт-Петербурге внедорожник обезглавил лежащего на дороге мужчину. Об этом пишет «
ДТП произошло вечером в воскресенье, 25 декабря, в Выборгском районе. На 23 километре трассы «Ушково — Гравийное» 41-летний житель Петербурга на внедорожнике EXEED наехал на лежащего на дороге человека, чем обезглавил пострадавшего.
Уточняется, что водитель работал архитектором, а в 2022 году 32 раза привлекался за превышение скорости.
Проводится проверка.