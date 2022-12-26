В Санкт-Петербурге внедорожник обезглавил лежащего на дороге мужчину

ДТП произошло вечером в воскресенье, 25 декабря, в Выборгском районе.

В Санкт-Петербурге внедорожник обезглавил лежащего на дороге мужчину. Об этом пишет « Фонтанка.ру » со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований».

ДТП произошло вечером в воскресенье, 25 декабря, в Выборгском районе. На 23 километре трассы «Ушково — Гравийное» 41-летний житель Петербурга на внедорожнике EXEED наехал на лежащего на дороге человека, чем обезглавил пострадавшего.

Уточняется, что водитель работал архитектором, а в 2022 году 32 раза привлекался за превышение скорости.

Проводится проверка.