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В Санкт-Петербурге пьяный водитель сбил пешехода и ездил с трупом на крыше
Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Санкт-Петербурге пьяный водитель сбил пешехода и ездил с трупом на крыше. Об этом сообщили в группе «Дорожный инспектор».

Инцидент произошел ночью в субботу, 24 декабря. На улице Кораблестроителей около дома № 30 32-летний пьяный мужчина на Kia сбил 39-летнего пешехода. От удара мужчину подбросило на крышу каршеринга. После этого водитель продолжил движение с телом на крыше, где оно зацепилось за элементы кузова.

Позже на Морской набережной водитель остановился, закрыл машину и ушел спать. Его задержали оперативники. Также сообщается, что в карманах погибшего нашли наркотики.

Водителя доставили в отделение. Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).