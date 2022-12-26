В Рыбновском районе задержали двух наркокурьеров с крупной партией «синтетики»

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.

В Рыбновском районе задержали двух наркокурьеров с крупной партией «синтетики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативники остановили автомобиль, в котором ехали двое граждан стран Средней Азии 20 и 24 лет, проживающие в Московской области. В машине нашли 34 самодельных контейнера с веществом. Экспертиза показала, что это сильнодействующее синтетическое наркотическое средство весом более девяти граммов.

Также выяснилось, что 20-летний злоумышленник находился на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.