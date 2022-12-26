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В Ряжске задержали мигранта, причастного к краже денег из гостиницы

В Ряжске мигрант украл деньги у посетителя гостиницы. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции обратился 60-летний житель Нижнего Новгорода и сообщил, что, возвращаясь из служебной командировки, заночевал в ряжской гостинице. Вечером он познакомился с жильцом из соседнего номера, вместе они выпили. Проснувшись утром, мужчина заметил пропажу денег из кармана — пропало 14 тысяч рублей.

Со слов потерпевшего составили портрет предполагаемого преступника. Выяснилось, что этот мужчина также накануне приехал в Ряжск и покинул гостиницу поздно ночью. Вскоре преступника задержали на вокзале. Установлено, что 59-летний гражданин одной из стран Средней Азии причастен к краже денег в гостинице. У него изъяли часть похищенного — 12500 рублей. Злоумышленника задержали.

Выяснилось, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Он постоянно переезжает из города в город и находится на территории России с нарушением миграционного законодательства.

В отношении рецидивиста решается вопрос о возбуждении уголовного дела.