В Рязанском районе столкнулись два автомобиля, пострадал ребенок

Авария произошла в воскресенье, 25 декабря, в 09:50 на 28 километре трассы «Рязань — Пронск — Скопин».

В Рязанском районе столкнулись два автомобиля, пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 25 декабря, в 09:50 на 28 километре трассы «Рязань — Пронск — Скопин».

39-летний водитель на Niva Chevrolet не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Kia Sportage, которым управлял 52-летний скопинец.

11-летний пассажир Niva получил травмы, ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.