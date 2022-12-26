В Рязанском районе столкнулись два автомобиля, пострадал ребенок
Авария произошла в воскресенье, 25 декабря, в 09:50 на 28 километре трассы «Рязань — Пронск — Скопин».
В Рязанском районе столкнулись два автомобиля, пострадал ребенок. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 25 декабря, в 09:50 на 28 километре трассы «Рязань — Пронск — Скопин».
39-летний водитель на Niva Chevrolet не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Kia Sportage, которым управлял 52-летний скопинец.
11-летний пассажир Niva получил травмы, ему оказали медпомощь.
Проводится проверка.