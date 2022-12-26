В Рязанском районе пьяный мужчина избил до смерти знакомого

Инцидент произошел 11 декабря в Полкове.

В Рязанском районе пьяный мужчина избил до смерти знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 11 декабря в Полкове. Ранее судимый 34-летний житель Рязанского района в состоянии алкогольного опьянения избил своего знакомого. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Злоумышленника арестовали. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).