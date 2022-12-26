В Рязанской области простились с двумя погибшими в зоне СВО сержантом и рядовым

Траурные мероприятия прошли в Кораблинском и Скопинском районах.

В Рязанской области похоронили двоих мужчин, погибших в зоне СВО. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила пресс-служба областного правительства.

В ходе специальной военной операции погибли сержант, командир отделения взвода обеспечения парашютно-десантного батальона в/ч 41450 Александр Гришин и рядовой, военнослужащий стрелового батальона в/ч 12721 Олег Коваленко. Траурные мероприятия прошли в Кораблинском и Скопинском районах.

Свои соболезнования семьям погибших воинов выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.