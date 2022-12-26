В России не регистрировали случаи заражения «поедающей мозг» амебой

Амеба проникает в мозг через нос во время купания, когда человек ныряет ногами вперед и не закрывает нос. Попав внутрь амеба прикрепляется к обонятельному нерву и начинает «пожирая» нервную ткань, двигаться вверх по обонятельному нерву.

В России не регистрировали случаи заражения «поедающей мозг» амебой вида Неглерия Фоулера. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

Ранее в Корее мужчина умер после заражения. Он пробыл в Таиланде четыре месяца, а 10 декабря вернулся в Южную Корею. После этого у пострадавшего возникли симптомы — головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи. Мужчина умер 21 декабря.

По словам Александра Семенова, амеба проникает в мозг через нос во время купания, когда человек ныряет ногами вперед и не закрывает нос. Попав внутрь амеба прикрепляется к обонятельному нерву и начинает «пожирая» нервную ткань, двигаться вверх по обонятельному нерву.

Специалист уточнил, что это очень редкое заболевание, от человека к человеку не передается и на территории России случаи заражения не фиксировались. Семенов рассказал, что за 60 лет в мире зарегистрировали 400 случаев заражения амебой Неглерия Фоулера, из них 150 — в США. 97% пациентов умерли.