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В Подмосковье электричка сбила студентку колледжа
Очевидцы в Telegram-каналах отмечали, что погибшая поскользнулась на платформе и упала под поезд.

В Подмосковье электричка сбила студентку колледжа. Об этом пишет «МК».

Инцидент произошел в понедельник, 26 декабря, около 15:00 на станции «Турист». По данным издания происшествие произошло на самой платформе, а причиной стала невнимательность девушки. Уточняется, что она училась в Дмитровском колледже.

Очевидцы в Telegram-каналах отмечали, что погибшая поскользнулась на платформе и упала под поезд.