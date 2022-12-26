В Подмосковье электричка сбила студентку колледжа

Очевидцы в Telegram-каналах отмечали, что погибшая поскользнулась на платформе и упала под поезд.

В Подмосковье электричка сбила студентку колледжа. Об этом пишет « МК ».

Инцидент произошел в понедельник, 26 декабря, около 15:00 на станции «Турист». По данным издания происшествие произошло на самой платформе, а причиной стала невнимательность девушки. Уточняется, что она училась в Дмитровском колледже.

Очевидцы в Telegram-каналах отмечали, что погибшая поскользнулась на платформе и упала под поезд.