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В Минстрое предложили повышать тарифы на ЖКУ с учетом платежеспособности россиян

В Минстрое предложили повышать тарифы на ЖКУ с учетом платежеспособности россиян. Об этом пишет газета «Известия».

В Общественном совете (авторы инициативы) при Минстрое сообщили, что в настоящее время при индексации тарифов учитывается только инфляция. Эксперты отметили, что высокие тарифы — одна из причин накопления долгов за ЖКУ. Руководитель комиссии Ирина Булгакова сообщила, что формируя тарифы, следует оценивать доступность услуг ЖКУ, чтобы как можно больше граждан смогли оплачивать квитанции, а остальные получали бы адресные субсидии.

«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения», — сказала Булгакова.

Она отметила, что можно рассчитать, сколько жителей каждого региона смогут без ущерба для своего бюджета платить по счетам, а скольким может не хватить денег на основные продукты. По словам Булгаковой, если треть населения региона не способна оплатить счета, поднимать расценки нельзя.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области с 1 декабря 2022 года плата за коммунальные услуги выросла на 9%.