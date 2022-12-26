В Красноярске во дворе школы нашли мертвого мужчину
Тело обнаружили сотрудники учебного заведения.
В Красноярске во дворе школы нашли мертвого мужчину. Об этом в понедельник, 26 декабря,
Тело мужчины обнаружили на территории школы № 45 в Свердловском районе сотрудники учебного заведения. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.
Личность погибшего установили. Известно, что он не был бездомным. Смерть не носит криминального характера.
Точную причину его смерти определит судебно-медицинская экспертиза.