В Клепиковском районе мужчине назначили семь лет колонии за кражу почти одного миллиона у своей бабушки

Всего за два месяца он совершил три преступления.

В Клепиковском районе мужчине вынесли приговор за ряд преступлений, совершенных в течение двух месяцев. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в феврале 30-летний мужчина распивал спиртное в компании своих знакомых — мужчины и женщины. Когда последняя уснула, он взял ее телефон и перевел себе на счет более 50 тысяч рублей. После чего он их потратил.

Затем, в марте он проживал в доме у своей бабушки в одном из районов области. Однажды он спустился в подпол сарая в поисках самогона и нашел контейнер с деньгами. Он взял оттуда пять тысяч рублей, после чего потратил их на алкоголь. В дальнейшем он забрал всю сумму из контейнера — общий ущерб составил 980 тысяч рублей.

Также в марте он незаконно приобрел и хранил наркотики в крупном размере, которое в последующем изъяли сотрудники полиции.

За все три преступления суд ему назначил семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.