В Челябинске учитель ОБЖ развратил 15-летнюю школьницу
Мужчину задержали и поместили в ИВС. Против него возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).
В Челябинске учитель ОБЖ развратил 15-летнюю школьницу. Об этом пишет
Инцидент произошел в одной из школ Тракторозаводского района. В полицию обратилась мать девочки, когда узнала про их связь с учителем.
Сообщается, что педагогу 50 лет, в школе он работает шесть лет преподавателем-организатором основ безопасности жизнедеятельности.
Мужчину задержали и поместили в ИВС. Против него возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).
В школе, где работает учитель, и в следственном комитете пояснили, что комментарии дадут позже.