В Челябинске учитель ОБЖ развратил 15-летнюю школьницу

Мужчину задержали и поместили в ИВС. Против него возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

В Челябинске учитель ОБЖ развратил 15-летнюю школьницу. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одной из школ Тракторозаводского района. В полицию обратилась мать девочки, когда узнала про их связь с учителем.

Сообщается, что педагогу 50 лет, в школе он работает шесть лет преподавателем-организатором основ безопасности жизнедеятельности.

Мужчину задержали и поместили в ИВС. Против него возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

В школе, где работает учитель, и в следственном комитете пояснили, что комментарии дадут позже.