Умер экс-футболист «Зенита» Сергей Дмитриев

Нападающий умер в понедельник, 26 декабря, в возрасте 58 лет. Причина смерти не называется.

Умер экс-футболист «Зенита» Сергей Дмитриев. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Нападающий умер в понедельник, 26 декабря, в возрасте 58 лет. Причина смерти не называется.

Дмитриев родился в Ленинграде, в основном составе «Зенита» дебютировал в 18 лет, с перерывом провел в команде восемь лет и выиграл золото чемпионата СССР и Кубок сезона.

Также Сергей Дмитриев играл за московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак», представлял «Тюмень», «Светогорец» и смоленский «Кристалл», играл в чемпионатах Испании, Австрии, Швейцарии, Израиля и Германии, неоднократно вызывался в сборную страны.

ФК «Зенит» выразил соболезнования родным и близким спортсмена.