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Рязанской области выделят более 200 миллионов на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры
Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Рязанская область получит более 200 миллионов рублей из федерального бюджета на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По его словам, соответствующее решение приняли 22 декабря на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

«Объемы финансовой поддержки бюджетам регионов утверждены на ближайшие два года. Это средства Фонда развития территорий, — пояснил Андрей Макаров. — На 2023 год Рязанской области по программе выделено 202 млн 400 тысяч рублей. На следующий, 2024 год, сумма поддержки составит 674,5 млн рублей».

Сумму утвердили исходя из общей протяженности коммунальной инфраструктуры и численности населения в регионах.

Губернатор Павел Малков ранее не раз отмечал, что жилищно-коммунальная сфера региона требует особого внимания. Он также заявил, что дополнительная помощь федерального центра расширит возможности региона.