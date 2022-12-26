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Рязанцы потратят на новогодние сладкие подарки детям более 400 рублей
Журналист РЗН. инфо узнал, сколько придется отдать рязанцам на покупку готовых сладких подарков и во сколько обойдется собрать их самим.

До нового года остались считанные дни, а значит пора уже покупать сладкие подарки детям. В супермаркетах вы можете увидеть огромный ассортимент конфет в развес и готовых подарков.

Журналист РЗН. инфо узнал, сколько придется отдать рязанцам на покупку готовых сладких подарков и во сколько обойдется собрать их самим.

Подробнее в разделе «Публикации».