Россиянам назвали оптимальную дозу алкоголя в новогоднюю ночь

Эксперт пояснил, что во время застолья нужно выбрать один напиток и не смешивать, не запивать алкоголь сладкими напитками и не заедать конфетами.

Россиянам назвали оптимальную дозу алкоголя в новогоднюю ночь. Об этом рассказал главный психиатр-нарколог минздрава Алтайского края Андрей Иванов, пишет « КП-Алтай ».

По словам эксперта, самая безопасная доза алкоголя — нулевая. Но так или иначе алкоголь употребляют 90% взрослого населения: 30% мужчин и 15% женщин трудоспособного возраста выпивают в дозах, которые вредят здоровью. А 50% употребляющих алкоголь в Новый год на следующий день испытывают похмельный синдром.

«Это говорит о том, что они превысили индивидуальную дозу алкоголя и выпили больше, чем им положено, чтобы потом чувствовать себя удовлетворительно», — сказал Андрей Иванов.

Врач сообщил, что по рекомендациям экспертов, допустимой дозой крепких спиртных напитков в 40 градусов (водка, коньяк) является до 150 граммов, сухого вина и шампанского — 200-250 граммов, некрепкого пива от 0,5 до одного литра.

Специалист подчеркнул, что такие дозы не принесут вред организму, их нужно пить не сразу, а постепенно. Также во время застолья нужно выбрать один напиток и не смешивать, не запивать алкоголь сладкими напитками и не заедать конфетами. Причина в том, что сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме. Продукты полураспада в таком случае задерживаются в организме и также усиливают похмелье.

В целом врач посоветовал, не увлекаться алкоголем, почаще выходить из-за стола, петь и танцевать, а если на улице хорошая погода — прогуляться.