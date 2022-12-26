Россиянам напомнили о длинных новогодних каникулах

В Минтруде также рассказали какие выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году.

Россиянам напомнили о длинных новогодних каникулах. Об этом написали в Telegram-канале Минтруда.

В январе 2023 года новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Поскольку 31 декабря — это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней.

В ведомстве также напомнили, что выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).