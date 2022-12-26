Россиян предупредили о мошенничестве через «умные» гаджеты

По словам киберэкспертов, через сеть взломанных устройств и роутера хакеры могут получить доступ к смартфону или компьютеру, где есть логины и пароли электронной почты, банковских сервисов и социальных сетей.

Россиян предупредили о мошенничестве через «умные» гаджеты. Об этом « Известиям » рассказали ведущий специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов и эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

По словам киберэкспертов, чем больше в доме умных устройств, тем выше вероятность того, что через них злоумышленники получат доступ к других гаджетам и личным данным. Например, известен случай, когда в 2020 году робот-пылесос сделал снимок хозяйки квартиры в уборной и отправил в сеть.

Через взломанные устройства хакеры могут получить доступ к смартфону или компьютеру, где есть логины и пароли электронной почты, банковских сервисов и социальных сетей, пояснил Игорь Михайлов. Он уточнил, что в 2021 году по всем миру было совершено более одного млрд таких атак.

По мнению эксперта по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова, некоторые производители выпускают на рынок «сырые» устройства в ошибками в коде или недоработками и не заботятся о безопасности.

«Известны случаи, когда злоумышленникам удавалось получить удаленный доступ к домашним камерам или видеоняням и пугать детей. К тому же хакеры используют умные устройства для организации атак: девайсы могут стать частью ботнета для майнинга криптовалюты или DDoS-атак», — рассказал Галов.

Эксперты дали несколько советов, как защититься от кибератак: обращать внимание на репутацию производителя, скачивать приложения только из проверенных источников, проверить разрешения: например, приложению для управления роботом-пылесосом вряд ли понадобится отправка SMS и доступ к списку контактов. Также нужно сменить пароли, установленные производителем, и изучить пользовательское соглашение — в нем прописано, какие данные может собирать устройство, как компания их обрабатывает и хранит.