РИА Новости: в Financial Times отметили успешные действия Суровикина на Украине

Как пишет издание, тактика Суровикина снизила шансы ВСУ на успешное наступление на юге из-за успешного укрепления линии фронта и переброски войск из Херсона

Британская газета The Financial Times отметила успешные действия командующего группировкой российских войск в зоне СВО на Украине генерала армии Сергея Суровикина. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили РИА Новости.

Как пишет издание, тактика Суровикина снизила шансы ВСУ на успешное наступление на юге из-за успешного укрепления линии фронта и переброски войск из Херсона. Такая тактика «отрезала сухопутный коридор», который тянется с побережья Азовского моря и связывает Россию с Крымом.